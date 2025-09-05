5 сентября, 11:21
Военная операция на Украине

ТАСС: на донецком направлении уничтожили 19-летнюю военнослужащую "Азова"

Дарья Лопатина была студенткой Киевской школы экономики, а затем обучилась на инженера, служила в войсках РЭБ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащая "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ) Дарья Лопатина уничтожена на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Инженер 12-й бригады спецназначения 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" Дарья Лопатина с позывным Дельта уничтожена на донецком направлении", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 19-летняя военнослужащая была студенткой Киевской школы экономики, а затем обучилась на инженера, служила в войсках РЭБ. 

