Правительство рассматривает вопрос получения бойцами "Шторм Z" статуса ветерана

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вопрос о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам формирования "Шторм Z" находится на рассмотрении в правительстве. Об этом сообщила в интервью ТАСС статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Собственно говоря, это приравнивание "Шторм Z" в тех правах, которые получают участники боевых действий. Наше предложение поддержал глава государства, оно уже прошло ряд стадий согласования в правительстве России", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что фонд также работает над уравниванием в правах демобилизованных, которым "Защитники Отечества" уже оказывают поддержку, и тех, кто, получив инвалидность, остался в периметре Минобороны. "Демобилизованные являются нашими подопечными, и фонд "Защитники Отечества" обеспечивает поддержку им и семьям погибших бойцов. Мы оказываем помощь в выдаче специализированных протезов, в том числе спортивных, переоборудовании жилых помещений. Действующие военнослужащие таких преференций и льгот не имеют от фонда", - пояснила Цивилева.

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с социальными координаторами фонда "Защитники Отечества" поручил правительству подготовить изменения в законодательство, обеспечивающие отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, участвовавших в СВО.

