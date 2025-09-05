В знак уважения министр обороны РФ возложил цветы к портрету двух первых лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Отношения между КНДР и РФ ковались в сражениях, где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и воины Корейской Народной Армии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования КНДР.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. Мероприятие состоялось на территории посольства республики в Москве. Как уточнили в Минобороны России, в знак уважения Белоусов возложил цветы к портрету двух первых лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

"От всего сердца, от себя лично, от Министерства обороны Российской Федерации хочу поздравить вас со знаменательной годовщиной, 77-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики. Хочу сказать, что отношения между нашими народами связывает больше, чем дружба. Постольку, эти отношения ковались в сражениях. Где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии", - сказал Белоусов.