Министр обороны РФ отметил, что отношения стран динамично развиваются

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской народной армии за освобождение Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской народной армии, которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении курской земли от неонацистских формирований киевского режима", - сказали там.

Также министр отметил, что "отношения динамично развиваются". "Новый импульс придали этим отношениям недавняя встреча [президента РФ] Владимира Владимировича Путина и [председателя государственных дел КНДР] товарища Ким Чен Ына 3 числа (сентября - прим. ТАСС), буквально позавчера в Пекине. Встреча проходила в очень теплой и дружеской обстановке. И нам, конечно, предстоит вместе реализовывать те решения, которые были приняты нашими политическими руководителями", - отметил Белоусов.