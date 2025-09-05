Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин и представитель Министерства обороны Республики Союз Мьянма бригадный генерал Тхвей Хла провели встречу и обсудили вопросы военного сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с начальником департамента радиолокационных систем и электроники Главного управления военной промышленности Министерства обороны Республики Союз Мьянма бригадным генералом Тхвей Хла. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

В Минобороны России уточнили, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.