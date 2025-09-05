Речь идет, в частности, о средствах РЭБ, "Панцире" и различных установках, указал генеральный директор Ростеха

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Существуют различные средства борьбы с беспилотниками на сегодняшний день, которые применяются бойцами ВС РФ. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Средства борьбы сегодня могут быть разные. Прежде всего, и РЭБ, <...> либо лазерная установка, которая сжигает, либо наш "Панцирь". Но "Панцирь" [работает] по крупным целям, ракетам, беспилотникам самолетного типа. Сейчас еще всевозможные есть и пулеметы спаренные. Сейчас очень много установок, которые используются для уничтожения", - сказал он.

Чемезов также добавил, что есть варианты и для борьбы с роем мелких дронов. "Конечно, ставят и сетки мелкие, защищают наши объекты. Там вариантов сейчас масса", - уточнил Чемезов.