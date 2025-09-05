Как сообщили в Минобороны России, над территорией Воронежской области уничтожили шесть беспилотников

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа 10 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"5 сентября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.