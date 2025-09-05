ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ начали бои за освобождение сразу трех населенных пунктов, расположенных на юго-востоке от Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Говоря за купянский участок: у нас есть улучшение на юго-востоке от Купянска - в Степной Новоселовке, где началось продвижение. Также есть продвижение в районах Петропавловки и Кучеровки. В целом в Купянске уже идут городские бои, и наши военнослужащие постепенно занимают городскую агломерацию", - сказал он.

Марочко отметил, что в целом соотношение контроля над Купянском существенно не поменялось: российские войска контролируют около половины города.