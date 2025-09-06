Военный эксперт отметил, что у российских сил есть серьезные успехи в районе Часова Яра

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвигаясь к Константиновке в Донецкой Народной Республике, формируют огневой карман для дислоцированной в городе группировке Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо константиновского направления: у нас серьезные успехи северо-восточней населенного пункта [Константиновка] - в районе населенного пункта Часов Яр. Также у нас со Степановки идет планомерное продвижение. В целом уже можно говорить, что формируется своеобразный огневой карман, в котором в ближайшее время окажется украинская группировка, находящаяся в Константиновке", - сказал он.