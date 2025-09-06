Это следует из информации начальников пресс-центров российских группировок войск

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские группировки войск за минувшие сутки поразили порядка 36 бригад противника в зоне спецоперации. Это следует из информации начальников их пресс-центров.

Так, согласно данным начальника пресс-центра группировки войск "Север", российские военнослужащие поразили формирования танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады терробороны в районах Павловки, Могрицы, Юнаковки, Мирополья, Кияницы, Пролетарского и Амбарного Сумской области. Кроме того, на харьковском направлении поражены подразделения двух мотопехотных бригад ВСУ в районах Тихого и Волчанска.

Начальник пресс-центра "Запада" Леонид Шаров сообщил, что бойцы группировки поразили живую силу и технику механизированной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска, Яровой, Сенькова и Кировска.

По словам главы пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева, ее подразделения поразили формирования четырех механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Северска, Плещеевки, Константиновки, Ильиновки и Степановки.

"Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ, бригады территориальной обороны и трех бригад Национальной гвардии Украины в районах Грузского, Родинского, Красноармейска и Димитрова", - информировал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Группировка войск "Восток" поразила живую силу и технику формирований двух механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Успеновки, Ивановки, Новопавловки, сообщил начальник ее пресс-центра Алексей Яковлев.

Глава пресс-центра "Днепра" также проинформировал, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Степногорска, Малой Токмачки, Токаревки и Антоновки.

Освобожденные населенные пункты

5 сентября в Минобороны сообщили, что российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в Днепропетровской области и ДНР, в том числе за сутки - Марково в ДНР.