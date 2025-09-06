Силовики РФ уточнили, что по пытавшимся сбежать "отработали FPV-дронами расчеты 425-го полка"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в Харьковской области убили двоих сослуживцев, которые пытались сбежать с позиций. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на позициях 425-го ошп отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций. По ним отработали FPV-дронами расчеты 425-го полка ВСУ, убито двое дезертиров", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что мобилизованных украинских солдат с серьезными отклонениями по здоровью в 425-м полку направляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов. Кроме того, военнослужащие полка ВСУ негативно настроены в отношении командования, которое не дает им перевестись в другие подразделения. Из-за этого военные самовольно оставляют части (СОЧ).

Украинское законодательство рассматривает СОЧ и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временно. При этом дезертирство рассматривает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части.