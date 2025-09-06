В Минобороны рассказали, что строения для укрытия личного состава противника располагались в жилой застройке населенного пункта

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Южная" уничтожили три пункта управления беспилотной авиацией противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ДНР на константиновском направлении в районе н. п.Иванополье операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и наблюдения за местностью обнаружены и уничтожены два пункта управления БПЛА и блиндаж с военнослужащими 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ (100-й омбр ВСУ)", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что строения для укрытия личного состава располагались в жилой застройке населенного пункта. "Расчетами ударных FPV-дронов пункты управления БПЛА противника уничтожены вместе с личным составом и оборудованием", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что еще один замаскированный пункт управления был обнаружен в районе Веролюбовки, как и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы противника. "Точным попаданием операторы ударных дронов уничтожили станцию, тем самым лишив противника возможности отслеживать точки стрельбы артиллерии ВС РФ. Помимо этого, расчеты FPV-дронов уничтожили замаскированный пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника", - заявили в Минобороны.