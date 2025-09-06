Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 34 БПЛА

Из них 14 дронов уничтожили над акваторией Черного моря

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем.

Об этом рассказали в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА. Все они были самолетного типа. Из них около половины, 14 дронов, сбили над Черным морем, 8 дронов - над Смоленской областью, 5 дронов - над Брянской областью, по 3 дрона - над Белгородской областью и Краснодарским краем и 1 дрон - над Калужской областью", - говорится в сообщении.