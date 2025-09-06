Как рассказали в Арктическом центре беспилотных систем, аппарат "ОсА-073" проходит апробацию

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Линейку боевых FPV-дронов "ОсА", названных в честь главы волонтерского движения "Ангелы фронта" Алексея Осмоловского, впервые показали в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в Арктическом центре беспилотных систем.

"Линейка FPV-дронов "ОсА" названа в честь руководителя волонтерского движения "Ангелы фронта" Алексея Осмоловского. В рамках "Дронницы" впервые показываются квадрокоптеры "ОсА-105" с полезной нагрузкой до 5 кг и "ОсА-073" с грузоподъемностью до 2 кг. Также мы впервые показываем перспективный октокоптер "ОсА Х", который в ходе испытаний поднимает до 7 кг, однако планируемая полезная нагрузка - 10 кг", - рассказали в организации.

По словам собеседника ТАСС, коптеры "ОсА-105" применяются на ряде направлений СВО и получают положительные отзывы от российских военнослужащих. "Аппарат хорошо зарекомендовал себя и применяется на различных направлениях спецоперации, в числе которых курское, херсонское, донецкое направления", - сообщили в центре.

Как рассказали в организации, аппарат "ОсА-073" в настоящее время проходит апробацию. "Этот дрон может выступать как в роли разведчика, так и в роли FPV-ПВО - к примеру, для поражения украинских дронов "Баба-яга". Также свободно может использоваться для доставки воды и провизии", - отметили в Арктическом центре беспилотных систем.

В центре уточнили, что апробация аппарата "ОсА Х" может состояться в зоне СВО в октябре-ноябре этого года. Дрон сможет применяться для снабжения подразделений, дистанционного минирования, сбросов различных боеприпасов.

Всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница" проходит в Великом Новгороде 6-7 сентября.