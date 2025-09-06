Группа продолжает работать, рассказал командир Ярослав Якубов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины в результате работы группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с начала специальной военной операции превысили 2,5 тыс. целей. Об этом сообщил ТАСС на стенде центра "Воин" на Восточном экономическом форуме командир группы Герой России снайпер Ярослав Якубов с позывным Ярый.

"Группа продолжает работать. Активно выполняли задачи на курском направлении, сейчас находятся в зоне специальной военной операции. На сегодняшний день группа поразила более двух с половиной тысяч целей", - сказал он.

Накануне интерактивный центр "Воин" во Владивостоке посетил президент России Владимир Путин, где Якубов доложил ему в том числе о развитии снайпинга.

"Это очень узкая специальность, которую мы планируем развивать. То есть основы меткой стрельбы мы будем давать всем детям, но среди детей будем выявлять наиболее успешных, наиболее одаренных в этом направлении, чтобы дать им дополнительное образование, дополнительные навыки. Чтобы в дальнейшем получить военно-учетную специальность или профессионально заниматься спортом, высокоточной стрельбой. Будем работать на мелкашках, на огнестрельном оружии. Будем привлекать их к участию в сборах", - рассказал Герой России.

