Цели уничтожили в 142 районах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские военные за сутки нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сказали там.