Он может перевозить от двух до четырех человек

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Первый многоцелевой автовездеход "Штурм" произведен в ДНР и уже прошел полевые испытания. Он выполнен из отечественных комплектующих и может перевозить от двух до четырех человек. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Первый многоцелевой автовездеход "Штурм" произведен в ДНР и прошел полевые испытания. Провел тест-драйв современного отечественного багги, спроектированного ГК "Алмаз" совместно с ООО "Донтранссервис". Вездеход "Штурм" полностью сделан из российских комплектующих. Может перевозить от двух до четырех человек, для защиты предусмотрена установка легких накладок из кевлара. Убедился лично в маневренности и проходимости багги по бездорожью, в высокой надежности и безопасности", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что, помимо модели "Штурм", корпорация "Алмаз" разрабатывает целую линейку багги, адаптированных к различным потребностям: "Медик" - для эвакуации раненых, "Фермер" - для сельскохозяйственных нужд, "Турист" - для любителей активного отдыха и "Спорт" - версия для гонок по бездорожью. "Уверен, что все модели, тем более по доступной цене, будут востребованы", - отметил Пушилин.

Багги "Штурм" будет представлен на выставке в Белоруссии, где, по словам главы региона, уже есть желающие на покупку автовездехода.