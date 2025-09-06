Модульные дроны "Ключ 10" начали массово поставлять ВС РФ

Это первый подобный модульный дрон в России, отметил официальный представитель Центра беспилотных компетенций с позывным Барс

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Модульный FPV-дрон "Ключ 10" с опцией замены модуля видеопередачи, позволяющий подразделениям быстро адаптироваться под новые частоты управления, начали массово поставлять российским войскам. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

"Наша главная новинка - модульный FPV-дрон "Ключ 10". Это дрон, доказавший свою эффективность, в настоящее время он массово поставляется российским подразделениям. Аппарат был доработан, в настоящее время в больших количествах поставляется российским войскам. После модернизации "Ключ 10" никак не зависит ни от частот управления, ни от видеопередатчиков. Если бойцам нужна другая частота, они могут за 10 секунд заменить модуль, и работать на требуемой частоте. Таким образом аппарат позволяет быстро адаптироваться под меняющиеся реалии фронта", - сообщили в организации.

Аппарат представлен в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде (6-7 сентября). "Это первый подобный модульный дрон в России на данный момент. В зоне СВО новинка применяется около двух месяцев. Бойцы в восторге от этой системы, которая закрывает потребности фронта. Вроде бы доработка небольшая, но наши подразделения получают огромное тактическое преимущество", - отметил Барс.