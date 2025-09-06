Представитель компании на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем добавил, что на дроне, представленном на стенде, все элементы - отечественного производства, кроме двигателей и аккумуляторов - они пока китайские

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Антигравитация" представила гексакоптер, произведенный из отечественных компонентов, являющийся аналогом украинской "Бабы-яги". Об этом сообщил ТАСС представитель компании на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде.

"Это разработанный нами аппарат, изготовлен для сельскохозяйственных задач ("Баба-яга" изначально тоже применялась для орошения полей - прим. ТАСС), но легко адаптируется под иные применения. Это аналог "Бабы-яги". Максимально отечественное производство", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на дроне, представленном на стенде, все элементы - отечественного производства, кроме двигателей и аккумуляторов - они пока китайские. При этом представитель компании отметил, что отечественные производители уже начали изготовление опытных двигателей и аккумуляторов.

По словам собеседника агентства, система автопилота дрона и программное обеспечение также полностью отечественные. Максимальная полезная нагрузка, которую может нести дрон, составляет 80 кг, а максимальная скорость 70 км/ч. Время полета с максимальной нагрузкой составляет около 20 минут.