Такие дроны с управлением по оптоволокну не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Более 50 тысяч оптоволоконных дронов "Князь Вандал Новгородский" ежемесячно производится в России. Об этом сообщил генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде.

"За 2025 год мы выросли в два порядка. Статистику ведет Народный фронт. Реально мы производим более 50 тысяч дронов "Князь Вандал Новгородский" в месяц. <...> На данный момент создано производство дронов "Князь Вандал" в трех регионах России, при этом в каждом из них не по одному", - сказал Чадаев.

Дрон "Князь Вандал" с управлением по оптоволокну не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.