Это многоцелевой универсальный октокоптер

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. FPV-дрон с восемью несущими винтами, который автоматически покидает купол действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработан компанией "Небо", базирующейся в технопарке "Липецк". Изделие представлено на IV Всероссийском слете операторов и производителей дронов "Дронница".

"Это многоцелевой универсальный октокоптер (дрон с восемью несущими винтами - прим. ТАСС), который на сегодняшний день единственный, я объективно это знаю, который на "файлсейве" выходит из купола РЭБ. Если какая-то "суперядовитая" система РЭБ, шансы сохранить машину остаются, потому что при потере пакетов управления машина в автоматическом режиме выходит из купола до целых пакетов. Дрон стабилизируется и идет вверх, тогда как обычно дроны при потере пакетов сваливаются. Для того чтобы выйти из купола РЭБ, иногда надо подняться на 200-300 м, а иногда и на 900", - рассказал представитель компании.

Он добавил, что дрон разработан в первую очередь для доставки грузов и сброса тяжелых боеприпасов, таких как противотанковые мины ТМ-62, минометные мины, самодельные боеприпасы.

Крейсерская скорость дрона, по заявлениям представителя компании, составляет 140-160 км/ч, а максимальная - 200 км/ ч. Соответственно, подчеркнул собеседник агентства, дрон может догнать любой беспилотник противника и уничтожить его, если на октокоптере установлены специальные устройства для борьбы с дронами.

При весе в 3 кг дрон способен поднимать до 15,5 кг. По заявлениям разработчика, изделие может транспортировать груз массой в 10 кг на 10 км и вернуться на место взлета. Также на данный момент в дроне начинают использоваться отечественные аккумуляторы емкостью 22 000 mAh, которые позволяют транспортировать груз в 10 кг на 12 км.

Дрон уже активно используется в зоне СВО. Один из вариантов исполнения дрона, показанный на выставке, представляет собой непосредственно дрон с установленной на нем реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, являющейся, по сути, одноразовым гранатометом. Как объяснил производитель компании, такая комплектация была продиктована потребностью, высказанной штурмовиками из зоны спецоперации, которым нужно было эффективное оружие для подавления огневых точек противника, расположенных на верхних этажах зданий.