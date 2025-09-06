6 сентября, 17:45
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили блокпост и станцию РЭБ в тылу ВСУ под Херсоном

© 18-я общевойсковая армия Вооруженных сил России/ ТАСС
В 18-й общевойсковой армии уточнили, что станцию РЭБ удалось уничтожить при помощи дрона на оптоволокне

ГЕНИЧЕСК, 6 сентября. /ТАСС/. 18-я общевойсковая армия в составе группировки войск "Днепр" поразила блокпост и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расположенные в тылу Вооруженных сил Украины в районе Херсона, сообщили ТАСС в 18-й общевойсковой армии.

"В результате воздушной разведки был выявлен блокпост противника в 12 км от берега Днепра под Херсоном, а также станция РЭБ. Точными ударами оба объекта были успешно поражены", - сказали в 18-й общевойсковой армии.

Там уточнили, что станцию РЭБ удалось уничтожить при помощи дрона на оптоволокне. 

