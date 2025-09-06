Пристальное внимание со стороны украинских силовиков Александр Тахтай привлек после публикации сведений о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных укреплений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украинский журналист-расследователь Александр Тахтай, убитый в Сумах, критиковал ВСУ и занимался расследованиями по коррупции на строительстве оборонительных сооружений. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "пристальное внимание со стороны украинских силовиков журналист привлек после публикации сведений о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области".

Кроме него об этом писали журналист Юрий Бутусов и другие известные лица, "однако у Тахтая не было такой медийности и влиятельных покровителей", добавил собеседник агентства. При этом, он отличался пророссийской позицией, уточнили силовики.

"После начала операции ВС РФ по созданию зоны безопасности в Сумской области Тахтай нередко критиковал командование и военнослужащих ВСУ, публикуя сведения о беспределе украинских военных в Сумах и области", - отметил собеседник агентства.