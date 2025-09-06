Согласно украинскому законодательству, ТЦК не имеют права мобилизовать служителей церкви, но это не мешает принудительно отправлять на фронт священников, если те относятся к канонической УПЦ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине вновь мобилизовали священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), при этом нет ни одного случая отправки на фронт представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Согласно украинскому законодательству, ТЦК не имеют права мобилизовать служителей церкви. Тем не менее это не мешает принудительно отправлять на фронт священников, если те относятся к канонической УПЦ. В отношении священников раскольнической ПЦУ подобных случаев не выявлено", - сказал собеседник агентства.

По данным украинских СМИ, в ВСУ отправлен викарий Новокаховской епархии епископ Нововоронцовский Серафим. Вместе с ним был мобилизован иеромонах Гавриил (Кинащук). Оба они уже находятся на полигоне в Ровненской области, уточнил собеседник агентства.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства. 27 августа Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) признала УПЦ аффилированной с РПЦ.