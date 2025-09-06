Вооруженные силы Украины вместо вывода сил бросают к городу дополнительные средства, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины вместо вывода сил из Константиновки Донецкой Народной Республики бросает к городу дополнительные силы и средства в попытке сдержать наступление армии РФ. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ в Константиновке находятся в патовом положении.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, продвигаясь к Константиновке, формируют огневой карман для дислоцированной в городе группировки ВСУ.

"Ситуация для украинских боевиков в Константиновке патовая. Им необходимо выводить свои войска, потому что они могут оказаться в окружении, но украинское командование тянет с принятием решений. Вместо этого они пытаются еще нарастить дополнительные силы и средства для того, чтобы замедлить продвижение наших войск", - сказал он.