За неделю российские бойцы также подровняли позиции у Кардашовки, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвигаются юго-восточнее Юнаковки Сумской области, несмотря на серьезное давление и контратаки ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо сумского направления: количество контратак со стороны противника здесь довольно-таки серьезное. Он атакует в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка, то есть на очень широком участке фронта, и пытается выдавить наши войска с позиций, чтобы вернуть ранее утраченные рубежи. Но, невзирая на такое сильное давление, наши военнослужащие продвинулись юго-восточнее от Юнаковки - в лесистой местности заняли новые рубежи", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что за неделю российские военные также подровняли позиции у Кардашовки. По его словам, бойцы РФ работают над тем, чтобы не дать "противнику реализовать свой замысел" и отбить ранее утраченные позиции.