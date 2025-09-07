По словам военного эксперта, российские бойцы выбивают ВСУ из Дроновки

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие постепенно выходят из Серебрянки ДНР и закрепляются за пределами населенного пункта, выбивая ВСУ из соседней Дроновки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Серебрянки: наши военнослужащие постепенно выходят из населенного пункта и закрепляются в его окрестностях. Также наши военные продолжают выбивать противника из Дроновки, где сейчас сосредоточены основные силы и средства вооруженных формирований Украины", - сказал он.

20 августа Марочко сообщал ТАСС, что армия РФ выдавила украинские войска из восточной части Серебрянки, под контроль российских сил перешло порядка 60% населенного пункта.