Беспилотник доставил солдатам рации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Группа российских бойцов, попавшая в окружение врага в ДНР, сумела спастись благодаря доставленным дроном "Ключ-курьер" рациям. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель организации-разработчика Центр беспилотных компетенций с позывным Барс.

"В ДНР дрон "Ключ-курьер" спас группу наших бойцов. Подразделение, которое занимается аэроразведкой, во время объективного контроля обнаружило группу российских военнослужащих, находящихся в затруднительной ситуации. Ребята попали в окружение. С помощью дрона "Ключ-курьер" подразделение аэроразведки скинуло бойцам рации и помогло выйти. Выжили все", - рассказал Барс.

Гексакоптер "Ключ-курьер" - универсальная FPV-платформа, предназначенная для решения широкого спектра задач. Дрон может использоваться в качестве доставщика или минера с системой сброса. Аппарат представлен в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница", который проходит в Великом Новгороде с 6 по 7 сентября.