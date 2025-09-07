Военный эксперт добавил, что противник еще контролирует соседнюю Новоселовку

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Подразделения украинских войск выходят из Дерилова ДНР и передислоцируются юго-западнее населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим о Дерилове, то часть населенного пункта уже находится в серой зоне. Украинские боевики немного перебазировались юго-западнее от населенного пункта, но им еще удается удерживать контроль над частью данного села", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что ВСУ еще контролируют соседнюю Новоселовку, поскольку "здесь очень выгодный рельеф местности".

3 сентября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие начали бои сразу за два поселения у Шандриголово в ДНР - Дерилово и Новоселовку.