Боец РФ выстрелил из Д-30 прямо в тоннель с военными ВСУ

Военнослужащий Енот отметил, что ранее удалось поразить противника на построении

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боец выстрелом из гаубицы Д-30 попал прямо в тоннель с военными ВСУ. Об этом рассказал журналистам военнослужащий 123-й гаубично-самоходного-артиллерийского дивизиона с позывным Енот.

"Был у нас пацанчик один, он закинул [снаряд] прям в тоннель. Там есть тоннель под [станцией] ЖД, по-моему. Он четко им [ВСУ] прям туда закинул", - рассказал собеседник.

Военнослужащий отметил, что ранее их расчет также успешно поразил скопления живой силы ВСУ. "Был момент, когда у них было построение, точно не помню цель, куда мы стреляли. У них было построение, ну и четенько прямо по построению мы накидали", - добавил артиллерист.

По словам артиллериста, его расчет в основном работает по лесополосам перед Северском, нанося удары преимущественно по живой силе противника. Он пояснил, что в ночное время они поражают машины, которые хорошо видны с тепловизора или с помощью беспилотников, работая по движущимся целям. Боец отметил, что ночью наведение осуществляется проще/