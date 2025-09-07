Военный эксперт отметил, что зона ответственности группировки, по его мнению, стала самым успешным участком фронта у армии РФ в зоне СВО на текущей неделе

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Военные группировки войск "Восток" за минувшую неделю вышли на административную границу ДНР, полностью освободив все населенные пункты региона, находящиеся в их зоне ответственности. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, это позволит бойцам РФ развить наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Бойцы группировки "Восток" за минувшую неделю освободили серьезную территорию, более того, они вышли на административную границу ДНР. В их зоне ответственности теперь не осталось ни одного оккупированного населенного пункта. Выход военных "Востока" на админграницу ДНР позволит развивать наступление как на территории Днепропетровской области, так и Запорожской области", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что зона ответственности группировки войск "Восток", по его мнению, стала самым успешным участком фронта у армии РФ в зоне СВО на текущей неделе.

Российские военные в течение минувшей недели освободили от ВСУ три населенных пункта в ДНР и один - в Днепропетровской области.