Истребитель осуществил прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в интересах Южной группировки войск, прикрыв действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив видеокадры с работой летчиков.

"Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск "Южная" в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях.