Бойцы также уничтожили два гексакоптера "Баба-яга" ВСУ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА Восточной группировки войск в Днепропетровской области уничтожили несколько антенн Starlink и сбили в воздухе два гексакоптера типа "Баба-яга" ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив кадры боевой работы российских военнослужащих.

"Точными ударами операторы FPV-дронов вывели из строя антенны, лишив противника возможности использовать канал связи. Также в воздушном пространстве в районе позиций ВСУ были зафиксированы тяжелые беспилотники. Операторы FPV-дронов перехватили цели, сбив их заблаговременно в полете", - говорится в сообщении.