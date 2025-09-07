Операторы дронов спецназа сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Уничтожены три боевые машины противника

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении, уничтожив три боевые бронированные машины противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Удар [первым] FPV-дроном был нанесен в момент высадки личного состава из техники, две другие бронемашины были обездвижены в ходе перемещения к линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что систематическая работа расчетов ударных беспилотников группировки продолжает снижать мобильность и боеспособность подразделений ВСУ на красноармейском направлении спецоперации.