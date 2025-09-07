Расчеты "Мста-С" уничтожили личный состав ВСУ в Днепропетровской области

Точные удары также вывели из строя орудие противника

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" Восточной группировки войск уничтожили в лесополосах Днепропетровской области артиллеристов и пехоту ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В лесополосе был выявлен артиллерийский расчет ВСУ <…>. Расчеты самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" группировки войск "Восток" нанесли точные удары и уничтожили орудие противника", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что огнем артиллерии также были поражены несколько оборудованных позиций ВСУ в лесополосах.