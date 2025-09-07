Им приказывают занимать любые заброшенные дома из-за нежелания гражданского населения "соседствовать с военнослужащими", уточнили силовики РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Солдаты ВСУ заселяются в Сумах в пустые или заброшенные мирными жителями дома. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Отвечая на вопрос о том, как изменилась обстановка в Сумской и Харьковской областях, собеседник агентства отметил, что Харьков на протяжении всего СВО был фронтовым, а потому там обстановка не поменялась.

"Но резко изменилась обстановка в Сумах, много гражданских уехали, практически на каждом углу военные. Военные особо не спрашивают насчет жилья. По показаниям пленных, им приказывают заселяться в любые пустые или заброшенные дома", - сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, это происходит из-за нежелания гражданского населения "соседствовать с военнослужащими". На этом фоне возникали конфликты между местными жителями и ВСУ.