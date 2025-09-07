ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ на крамоторско-дружковском направлении

Также уничтожен пикап противника, оставленный при попытке скрыться от российского дрона

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов 3-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации с живой силой и пикап ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На крамоторско-дружковском направлении специальной военной операции расчеты FPV-дронов 3-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) с живой силой и пикап Вооруженных сил Украины", - сказали там.

Бойцы ВС РФ выявили ПВД при попытке провести ротацию противником на автомобиле. Расчеты FPV-дронов уничтожили живую силу и сам пункт временной дислокации. Также уничтожен пикап противника, оставленный ВСУ в попытке скрыться от российского дрона.

"Расчеты FPV-дронов точечно бьют по цели, не оставляя ни единого шанса для противника. Работа ведется круглосуточно", - отметили в ведомстве.