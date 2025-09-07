Губернатор Херсонской области отметил сохранение напряженности на линии боевого соприкосновения

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Группировка войск "Днепр" активно поражает склады и командные пункты ВСУ, пока те пытаются провести ротацию на правобережье в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На линии боевого соприкосновения в Херсонской области сохраняется напряженность, причем ВСУ регулярно предпринимают попытки ротации и переброски личного состава. Тем не менее ВС РФ наносят точные удары по складам, командным пунктам и логистике противника", - сказал он.

Сальдо уточнил, что перемещение техники и живой силы ВСУ зафиксировано, в частности, в районе Дарьевки и Антоновки.