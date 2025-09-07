Российские военные смогли продвинуться на 100м и закрепиться

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские военные на левом берегу реки Волчья в Волчанске Харьковской области заняли техническое здание, зачистили подвалы и закрепились на территории. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Волчанске на востоке города воины "Севера" отразили одну контратаку спецподразделения 10-го погранотряда ГПСУ. На левом берегу реки Волчья, сломив сопротивление противника, продвинулись на 100 м, заняли техническое здание, зачистили подвалы и закрепились", - рассказали там.

Как сообщали ранее силовики, на левобережье Волчанска и на востоке города продолжаются ожесточенные бои. ВСУ перебрасывают на эти территории резервы.