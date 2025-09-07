Ликвидировано две ББМ с личным составом, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские военные отразили две контратаки 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе Андреевки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник провел две контратаки силами 225-го ошп в районе Андреевки. В результате комплексного огневого воздействия атаки отражены, уничтожено две ББМ с личным составом", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали силовики, наибольшее количество пропавших без вести военнослужащих в Сумской области - из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. По данным силовиков, 225-й полк является самым "мясным" подразделением ВСУ, именно в нем командование меньше всего дорожит жизнью личного состава.