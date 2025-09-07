Провизии хватает менее чем на три дня, после чего боевикам приходится выпрашивать "посылки" с продовольствием, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия логистики и ротации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе Садков военнослужащие 80-й ОДШБр массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия налаженной логистики. Провизии, что можно взять с собой, хватает менее чем на три дня, после чего боевикам приходится по несколько дней выпрашивать "посылки" с продовольствием, не говоря уже о ротации", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что российские военнослужащие взяли в окружение у Садков группу военных из числа 80-й бригады ВСУ.

По данным силовиков, родственники украинских десантников из 80-й бригады на фоне потерь в Сумской области призывают объединиться против произвола командования ВСУ.