По словам собеседника агентства, с руководителем подразделения встречался бывший госсекретарь Энтони Блинкен

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Отряд спецназа погранслужбы Украины из состава 10-го погранотряда переброшен на волчанское направление. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, подготовку подразделения вели американские инструкторы, а с командиром встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Подтверждается переброска на волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины "Дозор", входящего в состав 10-го ПОГО г. Одесса. Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО, а с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Э. Блинкен", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что на левобережье Волчанска и на востоке города продолжаются ожесточенные бои.