Из них 21 аппарат уничтожили в Краснодарском крае

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ и Азовским морем 69 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"7 сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там. Из них 21 беспилотник был сбит в Краснодарским крае, 13 - в Воронежской области, 10 - в Белгородской области, 7 - в Астраханской области, 6 - в Волгоградской области, 3 - в Ростовской области, 2 - в Брянской области, а также по 1 - над Курской, Рязанской областями и Республикой Крым. Кроме того, уничтожили четыре БПЛА над акваторией Азовского моря.