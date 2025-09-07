Прототип изделия впервые был представлен в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Автоматизированный комплекс лазерного противодействия дронам (проект "Посох") в октябре пройдет испытания в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

Прототип изделия впервые был представлен в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница" (Великий Новгород). "На "Дроннице" мы впервые показываем прототип автоматизированного комплекса лазерного противодействия. Достигнута договоренность, что до конца октября комплекс будет испытан в зоне СВО", - рассказали в организации.

По словам официального представителя LazerBuzz, комплекс оснащен системой наведения и тепловизором для классификации объектов.

Также в рамках "Дронницы" была впервые показана установка для дистанционного поражения взрывоопасных предметов. Заявленная рабочая дистанция установки - 500 м.