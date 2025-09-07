В Минобороны РФ уточнили, что украинские боевики планировали осуществить доставку на свои позиции материальных средств и боеприпасы, используя эту технику

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожили три роботизированные платформы противника на крамоторско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Точными попаданиями, расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожили три роботизированные платформы вооруженных сил Украины (ВСУ) на крамоторско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что украинские боевики планировали осуществить доставку на свои позиции материальных средств и боеприпасы, используя этих наземных роботов.