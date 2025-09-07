Система засасывает в себя активные элементы и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются, сообщили в организации-разработчике "Русич"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали систему модульных специальных заграждений "Аурелия" для борьбы с украинскими безэкипажными катерами. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации-разработчика "Русич" (Санкт-Петербург).

"При прохождении по системе модульных специальных заграждений "Аурелия" безэкипажного катера или просто катера с водометами или погружным двигателем, она засасывает в себя активные элементы и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются. Испытания изделия проводились на Финском заливе при участии представителей Военно-морского флота (ВМФ) РФ", - рассказали в организации.

Система состоит из модулей, длина каждого составляет 10 м, ширина - 3 м. "В состав модуля входит плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы, погружной якорь. "Аурелия" предназначена для установки на воде в районе стратегических объектов с целью создания защитной зоны от атаки надводных безэкипажных и пилотируемых катеров", - уточнили в организации.

Спецзаграждение "Аурелия" было презентовано в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница", который проходит в Великом Новгороде (6-7 сентября).