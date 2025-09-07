Расчеты "Мста-Б" Южной группировки уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Воздушная разведка российских военнослужащих на крамоторско-дружковском направлении обнаружила места запуска и управления беспилотниками противника, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты гаубицы "Мста-Б" Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками противника на крамоторско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Воздушная разведка российских военнослужащих на крамоторско-дружковском направлении обнаружила места запуска и управления беспилотниками ВСУ.

"Расчеты гаубицы "Мста-Б" своей командной слаженностью и мастерством поражать объекты увеличили свой список пораженных целей, уничтожив оба объекта противника", - говорится в сообщении.

Как отметили военном ведомстве, для 152-мм орудия нет сложности в поражении любой хорошо укрепленной цели.