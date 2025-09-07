В Минобороны РФ сообщили, что в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 175 солдат

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 390 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 175 солдат, в результате действий группировки "Запад" - до 230, подразделения Южной группировки войск уничтожили свыше 265, "Центр" - до 460, "Восток" - до 200 и "Днепр" - до 60 военнослужащих