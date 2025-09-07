По другим объектам в границах Киева удары не наносились, подчеркнули в Минобороны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ВС РФ нанесли массированный удар по объектам производства, хранения и запуска БПЛА, военным авиабазам, по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России.

В воскресенье Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам производства, ремонта, сборки, запуска и хранения дронов. Удары также нанесли по военным авиационным базам в южной, восточной и центральной частях Украины, включая также промышленное предприятие "Киев-67" в западной части Киева и логистическую базу "СТС-ГРУПП" на южной окраине города, сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны указали на достижение целей ударов и поражение всех назначенных объектов. По другим объектам в границах столицы Украины удары не наносились, подчеркнули в российском военном ведомстве.