МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Действующая спутниковая группировка ВС РФ позволяет обеспечить связью подразделения круглосуточно. Об этом доложили министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе проверки Военной академии связи имени С. М. Буденного, сообщили в российском военном ведомстве.

"Главе российского военного ведомства представили средства спутниковой связи, применяемые также в специальной военной операции, и доложили, что существующая спутниковая группировка ВС РФ позволяет обеспечивать связью подразделения в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, на кафедре сетей связи и систем коммуникаций Белоусову доложили, что в 2025 году для подготовки специалистов по эксплуатации оборудования узлов связи спланировано открытие дополнительных специализированных аудиторий. Также ему представили специализированную аудиторию, созданную в 2025 году и предназначенную для обучения курсантов управлению сетями спутниковой связи.

Как отметили в министерстве, в ходе своего визита глава военного ведомства принял участие в церемонии приведения курсантов к военной присяге. "В этот торжественный день вы даете обещание строго исполнять воинский долг, настойчиво овладевать знаниями, с усердием трудиться на благо Родины. Академия по праву гордится высоким уровнем подготовки кадров. Сегодня из стен прославленного вуза выходят высококлассные специалисты, способные решать сложнейшие задачи в условиях современных вызовов и угроз", - сказал Белоусов.

В Минобороны добавили, что в 2025 году свыше 1 тыс. человек зачислены на первые курсы факультетов Военного университета, из которых около 250 - дети участников спецоперации и сами военнослужащие.